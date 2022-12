Stem Charlotte Franck tot Krak van Zuienkerke

Charlotte Franck (38) is de bezielster van tSpinnenweb, een inclusieve zorgboerderij waar mens, natuur en dier verbindend thuiskomen.

Samen met haar partner Stijn ontvangt ze zorggasten van de vzw’s Viro en Oranje, die aan de slag gaan in de deeltuin. Charlotte is ook dierentolk. “We zijn de band met dier en natuur een beetje kwijtgeraakt”, zegt Charlotte. Honden, katten, geiten, varkens… Ze hebben allemaal iets te vertellen, en Charlotte vertaalt die boodschappen voor het baasje zodat er een diepere band tussen mens en dier ontstaat. “We zien vandaag een positieve beweging, waarbij de verbinding tussen mens, dier en natuur belangrijk is of wordt.” (WK)