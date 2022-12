Stem Charlene Ottevaere tot Krak van Harelbeke

Docente lichamelijke opvoeding Charlene Ottevaere (40) liep een heuvelachtig parcours van 185 kilometer in vier dagen om haar zus Moira (39) te steunen, die strijdt tegen borstkanker. “Na operaties volgde chemo- en immunotherapie”, aldus Charlene. “Bijrunning trailsop het Spaanse eiland Menorca kan je de kustlijn via een oud paardenpad aflopen. Een route van 185 kilometer met hoogteverschillen tot 2.500 meter. Ik wilde die tocht in vier dagen afleggen als een soort symbolische uitputtingsstrijd.” Charlene slaagde in haar opzet en haalde 3.500 euro binnen voor Think Pink. “Kankeronderzoek blijft zo belangrijk om meer patiënten hoop te kunnen geven.” (PVH)

Charlene Ottevaere is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

