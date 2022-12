Stem Céline Vanstechelman tot Krak van Zedelgem

Céline Vanstechelman (41), zaakvoerster van Eye-C, werd verkozen tot de Zedelgemse ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal’. Al twaalf jaar leeft Céline zich uit met brilmonturen en juwelen. “De titel geeft me echt voldoening. Sinds corona kopen mensen opnieuw bewuster lokaal, merk ik. Ze zien dat ze niet zo ver hoeven te rijden om te vinden wat ze zoeken. Je hebt hier alle kwaliteitszaken, die met passie aanbieden, wat je dagelijks nodig hebt. Ik hou ook zelf erg van winkelen in mijn thuisgemeente.” Céline is ook één van de voortrekkers van de Zedelgemse Dorpscommerçanten. Met andere collega-handelaars werkt ze lokale evenementen en acties uit. (BC)

Céline Vanstechelman is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

