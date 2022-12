Stem Celine Beheydt tot Krak van Alveringem

Voor Celine Beheydt (31) was 2022 een slecht jaar. In maart hoorde ze dat ze een agressieve kanker had, maar het was met veel positiviteit dat ze ten strijde trok.

“Na die mokerslag heb ik mijn rug gerecht. Het was een zware behandeling, maar dankzij de enorme steun van mijn ouders, vriend, broer, dochtertje, schoonfamilie en hartsvriendinnen Emely en Liesbeth heb ik ze doorstaan. Het was één voor twaalf, maar er waren geen uitzaaiingen. Er zijn mensen die er nog slechter voor staan, denk ik dan. Dat ik een tweede kans krijg, stemt me oneindig dankbaar. Het kriebelt enorm om weer in mijn kapsalon te staan. Als alles goed blijft, zal dat in de loop van februari zijn.”

(AB)