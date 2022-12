Stem Cédric Callewaert tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Cédric Callewaert werd begin september in het Zwitserse Zofingen wereldkampioen duatlon lange afstand in zijn leeftijdsgroep. De 38-jarige Poelkapellenaar werd 19de overall en liet zelfs een aantal profs achter zich, dat allemaal zonder veel wedstrijdervaring op de lange afstand.

“Deze nominatie komt als een complete verrassing”, klinkt het bij Cédric, die zijn sportcarrière combineert met een gezin en een job als magazijnverantwoordelijke bij de logistieke cel van Solidaris. “Het is een mooie vorm van erkenning na een geslaagd sportief jaar, zeker omdat er in Langemark-Poelkapelle zelden mensen uit de sportwereld genomineerd worden om Krak te worden.”

(SB)