Stem Catherine Vandewaeter tot Krak van Zuienkerke

Catherine Vandewaeter (48) leidt dokters en verpleegkundigen op in Afrika.

De Houtaafse werkt als anesthesiste in het AZ Delta Roeselare en ging vijf jaar geleden voor het eerst mee aan boord van Mercy Ships, waar artsen vrijwillig en gratis mensen opereren. Met een nieuwe campagne vraagt Mercy Ships aandacht voor veilige chirurgie in Afrika: elk jaar sterven er miljoenen mensen omdat ze geen goede chirurgische zorg krijgen. “Ik ben erg dankbaar dat ik mijn kennis kan benutten voor zo’n mooi project. Ik haal daar veel voldoening uit. Als mensen uit de thuisomgeving het dan ook nog waarderen, is dat fijn. Hopelijk inspireert het anderen om ook hun steentje bij te dragen.” (WK)