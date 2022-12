Stem Cassandre Verhelst tot Krak van Komen-Waasten

Met haar blonde haren en brede glimlach zou je kunnen denken dat Cassandre Verhelst (26) vlot haar weg vindt naar boetiekjes. Toch koos ze er bewust voor de naaldhakken in te ruilen voor een paar stevige bottines en de modder. Als jongste en meteen ook enige herder van de brede regio staat Cassandre dagelijks tussen haar troep geitjes. Wat begon als een uit de hand gelopen hobby groeide uit tot een echte onderneming waarbij niet alleen geitjes worden gekweekt. Ook zuivelproducten, zoals zelfgemaakte yoghurt en geitenkaas vertrekken uit haar atelier richting klanten. “Mijn geitjes zijn als het ware mijn baby’s. Het doet me plezier om mijn passie ook met kinderen te kunnen delen.”

Cassandre Verhelst is genomineerd voor Krak van Komen-Waasten

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

