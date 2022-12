Stem Cassandra Crudenaire tot Krak van De Panne

“Ik heb leren zwemmen in de lagere school in Koksijde”, vertelt Cassandra Crudenaire (25). “Omdat ik een vorm van autisme heb, ging ik daarna naar het BSO in Middelkerke, en naast mijn school was het gemeentelijk zwembad.”

“Daar won ik schoolzwemwedstrijden. In 2018 ben ik gaan trainen voor de Paralympische Spelen. En ik won medailles in verschillende disciplines. Deze zomer heb ik meegedaan aan Sea Swim in De Panne, en ik doe mee aan de Nieuwjaarsduik in Oostende, de Krokusduik en de Knuffelduik. Ik doe wel meer sporten graag, zoals wandelen, fietsen met papa, paardrijden, bowling, maar water is echt mijn ding! Ik ga goed blijven trainen.”

(MVO)