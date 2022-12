Stem Caroline Vercauteren tot Krak van Ieper

Met de WOMED-award voor beste vrouwelijke ondernemer van het jaar zette Caroline Vercauteren (34) een eerste kroon op haar prille carrière als onderneemster.

Niet alleen blies ze een nieuwe wind in het Ieperse familiebedrijf BonRill, ze deed dat ook door onder de noemer BonMush in te zetten op het vegetarische alternatief voor de charcuterie waarvoor het bedrijf bekend was. “Ik ben enorm blij dat ik met BonMush ook al heel wat mensen heb kunnen engageren om meer veggie en tegelijkertijd lokaal te eten. BonMush wordt meer en meer een echte MUSH-have in de frigo. Hopelijk ook van iedere Ieperling. Wat ik van de nominatie vind? Het is een eer. Als Oost-Vlaamse inwijkeling voel ik me nu een echte Ieperlinge. Maar echt hé!” (TOGH)