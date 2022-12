Stem Caroline Gheysens tot Krak van Lo-Reninge

Caroline Gheysens (43) uit Pollinkhove baat sinds maart bistro en tearoom ’t Mozarthuys onder de kerktoren van Pollinkhove uit.

Zo zorgde ze ervoor dat het centrum van het dorp opnieuw een horecazaak heeft waar inwoners, toeristen en toevallige passanten terecht kunnen voor een hapje en een drankje. “De focus ligt op kwaliteit met veel aandacht voor streekgebonden producten”, zegt Caroline. “We serveren lekkere klassiekers in een familiale sfeer. Af en toe organiseren we ook een muzikale avond waarbij we een optreden koppelen aan gezellig tafelen. Die formule slaat zeker aan. Deze Krak-nominatie is een leuke verrassing”, besluit Caroline. (KVCL)