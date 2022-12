Stem Carlos Demey tot Krak van Oostende

“Ik ben verrast en tegelijk vereerd met deze nominatie als kandidaat-Krak van Oostende. Dat raakt me”, reageerde Carlos Demey, een halve eeuw trompettist bij Basketbalclub Filou Oostende. “50 jaar heb ik dat belangeloos gedaan. De meeste seizoenen zorgde ik voor muzikale ambiance in alle matchen van BCO, niet alleen thuis maar ook op verplaatsing. Ik heb het aantal niet geteld, maar het zijn er vele duizenden. Met ons basketorkest wilden we vooral de ambiance bij elke wedstrijd nog verhogen. Mensen met muziek gelukkig maken: daarvoor deden we het. Na die 50 jaar schonk ik mijn trompet aan de club. Hij pronkt nu in de tentoonstellingskasten van de arena!” (PR)

Carlos Demey is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

