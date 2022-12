Stem Carlos Baillieu tot Krak van Oostkamp

Carlos Baillieu (71) uit de Waterstraat in Nieuwenhove is getrouwd met Nicole Van Hoorick en de vader van Genèvieve en Donovan. Hij werkte als dispatcher bij De Lijn. Carlos is de drijvende kracht achter de atletiekvereniging Flanders Atletiek Club (Flac). Hij is er zowel voorzitter als secretaris en trainer. Hij richtte Flac Oostkamp op in 2006, nadat hij als trainer actief was geweest bij Flac Izegem. “Het is ons doel met Flac topatleten op te leiden en jongeren op een eerlijke manier in hun sport te begeleiden. Zo kunnen we hen helpen om voor zichzelf de beste keuze te maken.” Carlos was ook federaal trainer sprint en horden en West-Vlaams coördinator atletiek. (GST)

Carlos Baillieu is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

