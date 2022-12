Stem Carine Viaene tot Krak van Lendelede

Carine Viaene (61) werkt al sinds 1979 voor Seniorenzorg.

“Een van de vele geëngageerde medewerkers in ons wzc Aksent en de assistentieflats”, zeggen collega’s en werkgever. “Ik werk hier sinds 2002 ‘s nachts als zorgkundige”, zegt “Samen met een collega verpleegkundige zorgen we voor de bewoners.” Carine Viaene (61) woont in Steuren Ambacht, is de echtgenote van Mario Dupont en de moeder Ellen en Mary-Beth. “De zorg werd in die 43 jaar almaar uitgebreider”, zegt Carine. “Alles wordt ook digitaal geregistreerd. Mijn motivatie: warme zorg bieden en een luisterend oor zijn! En als lid van het comité preventie naar goede werkomstandigheden streven!”