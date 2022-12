Stem Carine Maelbrancke tot Krak van Zulte

Carine Maelbrancke (61) en haar partner Denis Pothé (43) stelden hun huis open voor Oekraïense vluchtelingen.

Een moeder en haar twee dochtertjes vonden bij het Zultse koppel tijdelijk onderdak en kunnen ook nu nog op hun steun rekenen. “Ze hebben ongeveer drie maanden bij ons gewoond”, zegt Carine. “Ik heb de moeder, Jula, aan werk geholpen en zelfs een auto gegeven om naar haar werk te rijden. Ze wil niet liever dan hem terugbetalen maar ik moet geen geld zien. Door mijn ervaringen met Oekraïense vluchtelingen leer ik dat soort dingen nog meer te relativeren.”

Carine is ook bestuurslid van VELT Leieland, van de Milieuraad en ze drumt bij een rockcoverband. (JF)

Carine Maelbrancke is genomineerd voor Krak van Zulte

