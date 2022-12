Stem Camiel Debuysere tot Krak van Heuvelland

Camiel Debuysere (18) woont in de Langedreef in Westouter en stamt uit een landbouwersgezin. Zijn ouders zijn Koen Debuysere en Karien Decrock en zij baten een landbouwbedrijf uit met melk- en vleeskoeien. Hij heeft een broer Achiel (20) en zus Paulien (17). Zijn vriendin heet Marlies Plets. Camiel studeert autotechnologie en is aangesloten bij KLJ Weredra. Op vrijdag 16 december is er weer een tractorparade. “Het is mijn eerste jaar in het bestuur en ik help het mee organiseren. Het startpunt is in De Klijte en we voorzien een kerstcafé. Mijn passie voor tractoren is heel groot. Ik doe dan ook vakantiejob bij landbouwmachines Dochy in Kemmel”, vertelt Camiel. (API)

Camiel Debuysere is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

