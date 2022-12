Stem Bryan Van Den Bogaert tot Krak van Kuurne

Bryan Van Den Bogaert (30) geniet met zijn partner Daphné en twee dochtertjes na van zijn topseizoen dat hij de afgelopen zeven maanden beleefde bij zijn IJslandse ploeg KA Akureyri. Als linkervleugelverdediger liet Bryan zich opmerken met vijf assists en een doelpunt. Hij werd in IJsland uitgeroepen tot een van de elf beste spelers van het seizoen.

“Helaas wordt hier in Europa het IJslandse voetbal ondergewaardeerd”, zegt Bryan. “Dat is jammer want het is alvast een sport in volle ontwikkeling. In eerste klasse spelen heel wat getalenteerde spelers. Enkel aan het koude klimaat van IJsland was het een beetje aanpassen.”

(BRU)