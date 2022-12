Stem Brigitte Reynaert tot Krak van Lo-Reninge

Brigitte Reynaert (60) uit Lo verblijft momenteel in Tenerife. Ze is er niet op vakantie, maar werkt er mee aan de afwerking van de Global Mercy, een ziekenhuisschip van Mercy Ships met zes operatiekamers en 199 bedden voor patiënten.

Ze nam voor dit avontuur twee maanden verlof. “Het is iets dat ik al lang wilde doen”, zegt de verpleegster uit Lo die in woonzorgcentrum ’t Hoge in Alveringem werkt. “We zijn het schip aan het klaarmaken zodat het binnenkort kan worden ingezet.” Brigitte steunt ook Artsen Zonder Grenzen en is meter van een kindje in Oeganda. “Ik vind het een eer om genomineerd te zijn”, besluit Brigitte Reynaert. (KVCL)