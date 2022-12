Stem Brent Maes tot Krak van Wielsbeke

Patissier Brent Maes (21) won dit jaar samen met compagnon en sommelier Michiel Theys uit Kortrijk de prestigieuze Chefs & Shakers-wedstrijd. Daarin moeten patissiers en sommeliers samenwerken om de beste combinatie (of pairing) van een dessert en een cocktail te maken. De overwinning opende heel wat deuren. “We leerden belangrijke mensen uit de culinaire wereld kennen en mochten één van onze pairings op de Gault&Millau guide launch in Brussels Expo voorstellen.” Vanaf dit weekend runt hij samen met toppatissier Joost Arijs The Bakery. “Dat is een bakkerij waar we enkel desembrood en strakke viennoiserie in een uniek interieur aanbieden.” (NVR)

Brent Maes is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

