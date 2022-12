Stem Bram Tuytens tot Krak van Meulebeke

Bram Tuytens (24) startte in 2015 als lid van de Meulebeekse KLJ- afdeling en maakte er een blitzcarrière mee.

Bram: “In januari 2018 werd ik bestuurslid en in september van dat jaar werd ik verkozen tot voorzitter in opvolging van Ruben Rosselle. KLJ Meulebeke telt 145 leden. We hebben een 8-koppig bestuur dat enorm sterk samenwerkt. Onze grote jaarlijkse activiteiten zijn het zomerkamp, het driedaags feestweekend, de Nacht van de Stier en het toneel. Nu denken we al aan 2025, dan viert KLJ Meulebeke zijn 100-jarig bestaan. In september 2023 neem ik afscheid als voorzitter en bestuurslid, maar er staan heel wat capabele kandidaten klaar om me op te volgen!” (LB)