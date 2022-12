Stem Boudewijn De Schepper tot Krak van Maldegem

Boudewijn (75) woont met zijn echtgenote Francine De Wispelaere in het Broekelken in Adegem.

Na de lagere school volgde hij les aan de landbouwschool. Daarna werkte hij mee op het loonwerkersbedrijf van zijn vader. Door zijn werk op het land ontstond bij hem ook de liefde voor de natuur. Boudewijn maakte 33 jaar deel uit van de gemeenteraad en was 18 jaar schepen. “Zowel in mijn werk als in de politiek stond het welzijn van de mensen en de natuur centraal. Dat werd mij niet altijd in dank afgenomen.” Tot voor een paar jaar trok Boudewijn ook om de twee jaar voor enkele weken naar Congo om er als mecanicien vrijwilligerswerk te doen. (LV)