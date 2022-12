Stem Bieke Trenson tot Krak van Knokke-Heist

Met een deelname aan de Iron Man in Hawaï heeft Bieke Trenson (34) er een erg sterk sportief jaar op zitten. Bieke heeft in het dagelijkse leven ook nog eens een drukke job als sport- revalidatiearts in de Sint-Jozefskliniek van Izegem. “Op de Iron Man in oktober had ik echter met heel wat pech af te rekenen. Tijdens het zwemmen, toen ik mijn zwembril even goed wilde zetten, kreeg ik een steek van een kwalletje in mijn oog”, vertelt Bieke, die aangenaam verrast is met de Krak-nominatie. “Hoewel ik het zicht in één oog kwijt was, heb ik de triatlon toch volledig uitgelopen. Ik wil hier ook graag mijn dank betuigen aan mijn trainer Robin Haeghebaert en diëtiste Lisa Tavernier.” (PDV)

Bieke Trenson is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

