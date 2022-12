Stem Bernard Vanoverberghe tot Krak van Zwevegem

Bernard Vanoverberghe (68) werd dit jaar voor de vijfde keer Belgisch kampioen in het karabijnschieten in de categorie 60-plussers. Hij is lid van de Sint-Hubertusschutters in Beveren-Leie. Van 2016 tot 2019 zette hij een opmerkelijke reeks neer door zich maar liefst vier keer op rij tot nationaal kampioen te kronen.

“Onder meer door covid en gezondheidsproblemen liet ik daarna het Belgisch kampioenschap twee jaar links liggen. Dit jaar knoopte ik opnieuw met de overwinning aan, mijn vijfde titel dus al. Over enkele maanden moet ik weer onder het mes. Als het tegenzit, zou het wel eens kunnen dat ik er, met pijn in het hart, definitief mee kap”, weet Bernard. (DVZ)