Stem Bart Jay Junior Vandecasteele tot Krak van Veurne

Na vorig jaar al een uitzonderlijk seizoen te hebben gekend in de paardensport, bevestigde Bart Jay Junior Vandecasteele met een mogelijk nog straffer jaar.

De 17-jarige Houtemnaar is nog maar een viertal jaar in de jumpingsport actief, maar heeft nu al een indrukwekkend palmares. Het afgelopen jaar won hij als 17-jarige al een paar wedstrijden bij de seniors, op professioneel niveau. “In totaal behaalde ik een 30-tal overwinningen, een geslaagd jaar dus”, klinkt het bij de Houtemnaar, die vaak in Spanje verblijft om te trainen. “Vooral de Jeugd Olympische Spelen, waar ik tweede werd met het team en vijfde individueel, waren een hoogtepunt”, glundert Bart Jay Junior. (SB)