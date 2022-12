Stem Annemie De Leyn tot Krak van Bredene

Annemie De Leyn (52) is al sinds 2006 lid van heemkring Ter Cuere en is sinds 2016 voorzitter.

Annemie is ook al lange tijd voorzitter van de Cultuurraad. Ze is directeur van de regio Oostende binnen Ligo, het Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek. “Dat is een school voor volwassenen die geen diploma secundair onderwijs hebben en kampen met problemen op het vlak van taal, rekenen of digitale vaardigheden.” Annemie was ook jarenlang voorzitter van de werkgroep ‘17 oktober’ in Oostende, die acties opzet in het kader van de internationale dag van verzet tegen armoede. In Bredene is ze ook lid van de beheersraad van bibliotheek De Leestuin. (MM)