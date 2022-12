Stem Ann Cloeckaert tot Krak van De Haan

Ann Cloeckaert (57) is voorzitter van Morning Tears België, een vzw die financiële ondersteuning biedt aan kansarme tienermeisjes. “In Ethiopië zijn we actief in vijf gevangenissen waar kinderen samenleven met hun moeders. We richten klaslokalen in en zorgen dat ze, naast onderwijs, ook over gezonde maaltijden en medische verzorging beschikken. De meeste kinderen verblijven zeer lang in de gevangenis omdat er lange straffen uitgesproken worden, zoals tien jaar voor een kruimeldiefstal”, vertelt Ann. Dankzij Morning Tears kunnen de kinderen toch waardig opgroeien. Ann staat zelf liever niet in de belangstelling, maar wil met haar nominatie vooral aandacht voor de vzw. (LB)

Ann Cloeckaert is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

