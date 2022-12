Stem Andy Vandevivere tot Krak van Houthulst

Andy Vandevivere (50) is relatiebeheerder, partner van Philippe Brassart en vader van Kove. Andy werd genomineerd omdat hij medeoprichter is van toneelkring De Wirrewarre Klerken en van jeugdbeweging PJK. Hij is ook ereburger van Houthulst. Hij zat ook in Sport en Nering, wandelde voor MS en is actief lid bij het Perelaarcomité. “De nominatie is op zich al een leuke erkenning voor wat ik doe en deed, een opsteker waar ik heel blij mee ben”, aldus Andy. “Nu ben ik gevraagd om de verkiezing van de Perelaarprinses weer op te starten, wat ik heel fijn vind. Ik ben blij dat Niels en zijn team het heropstarten en dat ik ook daar mijn steentje aan kan bijdragen.”

Andy Vandevivere is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

