Stem Andy Vandenbon tot Krak van De Panne

“Hoeve Paepehof is een kinderdroom die in vervulling ging”, zegt Andy Vandenbon (48). “Ik heb de ouderlijke hoeve van de sloop gered en begon bescheiden in 2012, met een educatieve kinderboerderij.

“Gelukkig kreeg ik hulp van vrijwilligers. Mijn ‘coronatherapie’ werd ‘pannenkoekenbakken’ voor winkels. Een schot in de roos: het nieuwe bakatelier is een feit. We willen mensen met een beperking hier hun dagbesteding laten doen en zoeken verenigingen en diensten die dat mee willen opzetten. Organiseren om mensen samen te brengen is mijn dada, zoals Lammetjesdag, Breek de week met kinderactiviteiten, en Kerst op de boerderij.”

(MVO)