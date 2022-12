Stem André Warlop tot Krak van Zonnebeke

André Warlop is 73 jaar en woont in de Passendalestraat in Passendale. Hij is de weduwnaar van Christine Bonte. Hij is de vader van Chantal, Yves en Olivier en de trotse groot- en overgrootvader van vier klein- en twee achterkleinkinderen. Nu is hij gepensioneerd maar hij werkte meer dan 40 jaar bij Bussen Jonckheere in Beveren. In Passendale kent iedereen André als Smedje. Verengingen konden altijd op de hulp van André rekenen. “Nu ga ik al 25 jaar mee op kamp met de Chiro om frieten te bakken. Zo ben ik ook in VBS De Fontein terechtgekomen waar ik nu al 18 jaar wekelijks frieten ga bakken. Ik ben dus de frietenbakker van Passendale.” (NVZ)

André Warlop is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

