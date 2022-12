Stem André Van de Velde tot Krak van Spiere-Helkijn

André Van de Velde (72) zet zich wekelijks in als vrijwilliger op de gemeente Spiere-Helkijn. Sinds drie jaar is helpt hij het OCMW met de voedselbedeling. “Er werd me een drietal jaar geleden gevraagd om dit op mij te nemen. Iedere dinsdag ga ik naar het depot in Kuurne en Zwevegem om producten op te halen. Vervolgens zet ik die klaar op de tafels.” Naast de voedselbedeling is André ook te vinden op allerhande evenementen op de gemeente. “Ik spring in als zaalwachter als het nodig is, ik help met het klaarzetten van materialen bij de evenementen…” Op de vraag wat de motivatie is voor André komt een duidelijk antwoord: “Ik ben graag bezig, en zo ben ik ook onder de mensen.” De opvolging voor André ziet er niet meteen makkelijk uit. (SV)

André Van de Velde is genomineerd voor Krak van Spiere-Helkijn Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

