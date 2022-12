Stem An Mouton tot Krak van Brugge

“Dat ik verkozen werd tot zorgleerkracht van het jaar, vind ik vooral een pluim voor onze school, Het Palet, de basisschool van de Frères, benadrukt An Mouton (44) uit Brugge.

“Want het is met heel ons schoolteam dat we ijveren voor het welbevinden van de leerlingen. Ik ben slechts een radertje in het geheel, ik voel mij er een beetje ongemakkelijk bij dat ik genomineerd ben als krak. De resultaten die we halen, geven mij veel voldoening en energie. Er zitten in onze school veel kinderen van anderstalige ouders. We zijn een zeer diverse school, het is belangrijk dat alle leerlingen zich goed in hun vel voelen op school. Ik doe dit nu al vijftien jaar en mijn job nog altijd. Na mijn studies voor leerkracht en nadien pedagogiek heb ik eerst zeven jaar ervaring opgedaan in Amsterdam, vooraleer in Het Palet terecht te komen.”