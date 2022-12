Stem Amin Srasra tot Krak van Kortrijk

Amin Srasra (33), geboren in Kortrijk met Tunesische roots, is een veelzijdige man. Hij is danser, choreograaf, leerkracht Engels-Frans, assistent architect en sinds enkele jaren programmator in Schouwburg Kortrijk. Hij is voortrekker in het stimuleren van jong talent en wilt mensen een trapje hogerop helpen, waar ze zonder steun niet geraken. Vandaar dat hij zichzelf als bruggenbouwer ziet. Lokaal en ook in Brussel is hij actief bezig met jongeren te coachen en te begeleiden in de podiumkunsten. In Kortrijk doet hij dat in samenwerking met vzw Passerelle (project x). Daarnaast organiseert hij evenementen die safe(r) spaces garanderen als trotse Jongbloed’er met vzw Bolwerk. “Ik wil vooral kansen creëren voor wie er te weinig krijgt.” (MD)

Amin Srasra is genomineerd voor Krak van Kortrijk

