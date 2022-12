Stem Amélie Verbeke tot Krak van Harelbeke

Amélie Verbeke (39) uit Harelbeke is de echtgenote van Bart Steenhaut en de mama van Alexine (11) en Vital (9). Ze werkt voor Vive Le Vélo. Tijdens een fotoshoot voor dat merk ontmoette ze Liesbeth Vanheule uit Diksmuide. Samen vatten ze het plan op om onder de middernachtzon 300 km lang te fietsen in Finland. Na ruim 13 uur rijden, slaagden ze in hun opzet. “Onder de noemer #Liesam300 hielden we een Instagrampagina bij, om anderen aan te moedigen. En met het geld dat we voor onze challenge inzamelden, helpen we het nieuwe sportabonnement te betalen voor enkele kansarme kinderen uit onze beide regio’s.” (WV)

Amélie Verbeke is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Amélie Verbeke