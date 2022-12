Stem Amandine Mahieu tot Krak van Heuvelland

Amandine Mahieu (27) woont in de Lucien Stormestraat in Nieuwkerke. Ze werkt bij Steenbakkerij Ploegsteert op de marketing- en communicatiedienst. Amandine woont samen met partner Servaas Covemaeker (32) en hun dochtertje Marie-Lou (21 maanden). Intussen is Amandine vijf jaar lid van de ambulancedienst Nieuwkerke. Amandine is bestuurslid bij SK Nieuwkerke, de club waar haar schoonvader wijlen Alain Covemaeker jarenlang voorzitter was. “Daar zetten we zijn werk verder en hou ik me vooral bezig achter de schermen. Naast het voetbal organiseer ik de de jaarlijkse Village Run mee. Dit vindt telkens in de kermisperiode eind augustus plaats.” (API)

Amandine Mahieu is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Amandine Mahieu