Stem Alexander Doom tot Krak van Roeselare

Als lid van de nationale 4×400 meter behaalde hij goud op het WK indoor, zilver op het EK outdoor en brons op het WK outdoor en individueel kroonde hij zich tot nationaal kampioen outdoor op die 400 meter. Alexander Doom, die een contract heeft bij Defensie, kon dus onmogelijk ontbreken bij deze Krak-genomineerden. “Ik ben heel blij en super vereerd dat ik een tweede keer genomineerd ben”, aldus de 25-jarige atleet van Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare, kortweg KAVR. “Voor mij is het een droom om van mijn passie, atletiek, mijn beroep te kunnen maken. Als mensen hun hart en hun passie volgen, is er veel mogelijk. Dus: never stop chasing your dreams! Soms is het niet altijd makkelijk, maar zoals ze in Roeselare zeggen: bluven goan!” (SM)

Alexander Doom is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Alexander Doom