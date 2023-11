Kandidaat-prins Bart veilt unieke carnavalssteek gemaakt van rosse muntjes

Een prinsensteek, de carnavalshoed van een prins, gemaakt van honderden rosse muntjes: Bart Laforce, kandidaat prins carnaval ’24, zet zijn campagne luister bij met een unieke veiling. “’t Is eens iets anders dan braadworsten en wulloks”, lacht hij van achter zijn toog.

Een emmer ‘rostjes’ van één, twee en vijf eurocent; dat is alles wat kunstenaar Luc Lauwers (65) nodig had om een uniek kunstobject te maken met een knipoog naar carnaval. “Ik denk wel dat het veel carnavalisten zal aanspreken. De prinsensteek is tenslotte toch hét symbool van carnaval hé”, zegt Bart Laforce. In februari doet de uitbater van de St. Amand zelf een gooi naar de prinsentitel. “Als sponsoring voor mijn campagne veilde ik eerder al een gepersonaliseerde fles bier. Die bracht 750 euro op, dus zou het voor dit kunstwerk toch wel fijn zijn als we kunnen afkloppen op een getal met vier cijfers. Dit is een pièce unique, een pronkstuk dat in eender welke carnavalscollectie niet zou misstaan. Mijn mond viel open toen Luc ermee binnenkwam”, aldus Bart.

Lauwers is met z’n ‘muntjessteek’ niet aan zijn proefstuk toe. “Een vijftal jaar geleden maakte hij voor kandidaat-prins Tom Roose al eens een Venetiaans masker. Ook een topstuk”, aldus Bart. Er gingen vele uren werk in de steek. “Máánden ben ik eraan bezig geweest. Het brazeren of aaneensolderen vlotte op zich nog wel, maar die eerste weken heb ik toch veel gevloekt hoor. Ik kreeg het model er maar niet in, en het was in het begin ook echt puzzelen. Ik ben tenslotte helemaal van nul begonnen”, legt hij uit. Het leverde Luc zowaar een teniselleboog op, maar dat had hij ervoor over. “Fijn dat ik Bart hiermee een duwtje in de rug kan geven, en voor mij is dit ook een mooi uithangbordje. Een win-win dus”, klinkt het. “Maar de pluim is voor Luc”, knipoogt Bart. “Ik heb tot na de zwijnejeszitting gewacht om ermee naar buiten te komen, maar het is nu al een eyecatcher in mijn café. Ik ben er eerlijk gezegd zélf al verliefd op.” En hoe Luc nu eigenlijk op het idee kwam om ‘rosse muntjeskunst’ te beginnen maken? “Ik had vroeger in Antwerpen een frituur en spaarde de rosse muntjes waar klanten mee betaalden. Op den duur had ik zo zes emmers vol”, glimlacht hij. Bieden op het kunstwerk – mét certificaat – kan tot 13 januari. “Dan vindt immers ons bal plaats”, aldus Bart. “Het eerste bod is trouwens al binnen.”