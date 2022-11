Kandidaat gezocht voor ontwerp nieuw skatepark

Het lokaal bestuur zal een nieuwe gunningsprocedure starten voor de heraanleg van het skatepark. Voor de eerste gunning had zich maar één kandidaat gemeld en het bestek en het voorstel sloten niet aan bij de plannen van het bestuur. Het bestuur heeft 250.000 euro veil om het huidige skatepark opnieuw aan te leggen en uit te breiden met 45 m².

“Ons skatepark is absoluut aan vernieuwing toe en met de uitbreiding en heraanleg zijn we ervan overtuigd dat dit een meerwaarde wordt voor onze lokale skaters en voor alle jongeren van de Westkust”, zei schepen Stéphane Buyens. “We hopen betere voorstellen te krijgen die binnen ons budget van 250.000 euro vallen. We houden ook rekening met de wensen van onze jongeren en nemen het idee mee om een grote muur ter beschikking te stellen voor street art.”

Dezelfde locatie

Raadslid Arne Debaeke vroeg zich af: “Is er een participatiemoment voorzien met de jeugd? En moet het skatepark echt op dezelfde locatie blijven, want dat betekent blijvende geluidsoverlast.” Schepen Buyens repliceerde: “We hebben al samengezeten met de jeugd en er zijn twee participatiemomenten ingezet. Maar we veranderen niet van locatie. De ruimte wordt groter en het is ook belangrijk dat er daar controle is vanuit het Jeugdhuis. We hebben trouwens geen weet van klachten over geluid. Wel zullen we eisen dat het nieuwe skatepark geluiddempend zal zijn. Hiermee zullen we een landmark zetten in de skatewereld aan de Westkust!”

Aangevraagde subsidie

Oppositieraadslid Johan Blieck wilde weten hoe het zat met de aangevraagde subsidie van 50.000 euro. “Die is inderdaad aangevraagd, maar nog niet goedgekeurd”, zei schepen Buyens. Op de vraag van oppositieraadslid Pol George of de oude toestellen naar de schroothoop zouden verhuizen, antwoordde de schepen: “Dat is nog niet beslist, maar ze zijn wel totaal versleten.” (MVQ)