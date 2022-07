Kampvuurverbod in Heuvelland door aanhoudende droogte

De gemeente Heuvelland vaardigde een kampvuurverbod uit dat voorlopig geldt tot en met maandag 8 augustus. Voor heel wat jeugdbewegingen die in de gemeente op kamp zijn, is dit een ferme streep door de rekening. Van een algemeen verbod in de hele provincie is voorlopig nog geen sprake.

“De aanhoudende droogte en een weidebrand in Loker woensdagnamiddag hebben de doorslag gegeven voor deze beslissing”, vertelt waarnemend burgemeester Bart Vanacker (Gemeentebelangen). “We weten dat de jeugdverenigingen daar enorm naar uitkijken, maar in deze omstandigheden kunnen we niet anders dan deze ietwat onpopulaire maatregel nemen.”

Emotionele waarde

Momenteel gaan er in Heuvelland vijf kampen door van jeugdbewegingen. Die werden of worden allemaal nog bezocht door de waarnemend burgemeester om hen persoonlijk op de hoogte te stellen van dit verbod. In Westouter zijn momenteel de Chiromeisjes uit Londerzeel op kamp. Die hadden vrijdagavond hun kampvuur gepland. “Dat heeft een zeer emotionele waarde”, aldus hoofdleidster Elena Kaboré. “Iedereen kijkt er ook telkens naar uit. Het kampvuur is traditioneel het afscheid van het kamp, van de leiding en van de vele vriendjes.”

Alternatief kampvuur

“We begrijpen uiteraard het standpunt van de gemeente en zullen dat dan ook respecteren”, vult leidster Julie Vancaesbroeck aan. “We zijn al bezig met een alternatief uit te werken. De palen en paletten zouden worden opgesteld zoals voor het kampvuur, maar we gaan daarrond een heleboel lichtjes, ballonnetjes en vlaggetjes hangen om zo toch te proberen de sfeer te evenaren.”

Provincie wacht af

Een algemeen kampvuurverbod voor heel West-Vlaanderen is alleszins nog niet voor vandaag of morgen. “We weten dat ook andere provincies eraan denken om een verbod uit te roepen door de aanhoudende droogte”, reageert waarnemend gouverneur Anne Martens. “Maar voorlopig ligt zo’n verbod bij ons nog niet op tafel. Wij zijn van mening dat de lokale besturen zelf het beste de situatie in hun regio kunnen inschatten, de burgemeesters hebben dan ook zelf de mogelijkheid om een kampvuurverbod op te leggen. Dat is nu dus in Heuvelland het geval. Pas als we merken dat een groot deel van de provincie hier voorstander van is kunnen we eventueel overgaan tot een algemeen verbod.”

