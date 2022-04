Kampioenschap Elliptigo in Sijsele brengt heel wat volk op de been

Op de kazernesite in Sijsele vond zondag het Benelux kampioenschap Elliptigo plaats. Het door vier studenten georganiseerde evenement, dat deze bijzonder vorm van fietsen in de kijker wil plaatsen, bracht heel wat volk op de been.

Voor wie de sport niet kent: Elliptigo wordt beoefend op een speciaal soort fiets en nog het best worden omschreven als een combinatie tussen joggen en rechtopstaand fietsen. De sport is vooral in de Verenigde Staten en in Nederland behoorlijk populair. Vier studenten aan de opleiding ‘Sport en Bewegen’ aan de Howest in Brugge wilden deze opmerkelijke sport aan bekendheid laten winnen. Als onderdeel van hun opleiding moeten ze een sportief evenement organiseren en het viertal besloot om een kampioenschap Elliptigo te gaan organiseren. Met de grote en grotendeels ongebruikte en leegstaande kazernesite in Sijsele hadden ze meteen ook een geschikte locatie gevonden.

“Voor mensen die Elliptigo niet of nauwelijks kennen was er de hele dag door mogelijkheid tot een initiatie op het domein, onder begeleiding. En we waren heel tevreden over de opkomst. De hele dag door waren mensen die kwamen proberen en de reacties waren ook erg enthousiast”, zegt mede-organisator Robbe Rosseel. “Voor de Social Ride, een tocht van een veertigtal kilometer doorheen Damme, kwamen een twintigtal mensen opdagen. De meeste mensen kenden elkaar op voorhand niet en zo werd het niet alleen een leuk sportief maar ook een sociaal moment want ze konden het allemaal erg goed met elkaar vinden. Voor het kampioenschap zelf, een veertigtal kilometer in rondjes op het terrein, waren er vijftien deelnemers, waaronder ook vier Nederlanders. Het kampioenschap werd gewonnen door Nico Louage. Geert De Mulder en Hendrik Maes werden respectievelijk tweede en derde.”