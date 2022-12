Kampioenen Okra De Klijte worden gehuldigd

Bij Okra De Klijte werd hulde gebracht aan de kampioenen.

Door corona kon pas in maart gestart worden met de competities in het kaarten, teerlingbak en petanque. Bij het kaarten en de teerlingbak was het wachten tot de laatste wedstrijd in november om te weten wie de kampioen 2022 zou worden.

Bij de kaarters werd Daniël Decaesteker primus. De eerste vrouw werd Rita Gadeyne. Godelieve Keersebilck veroverde de titel bij de teerlingbakspelers. Jacques Goethals werd de beste petanquespeler en Lena Thoré de eerste vrouw in die competitie. Op de foto zien we vooraan de kampioenen 2022. Achteraan staan de bestuursleden van het Okra-trefpunt De Klijte: Jean-Marie Maerten, Gery Demeulenaere, Christiane Hardeman, Bernard Deforche en Anna Deschepper. Bestuurslid Rosa Jonckheere ontbreekt op de foto. (EF)