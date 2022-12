Iedere donderdag gaan de mannen en vrouwen van wielertoeristenclub De Donderdagtrappers uit Staden apart de baan op met als thema samen uit, samen thuis.

Bij de mannen is Eric Verbrugghe voor de derde keer kampioen met 2.070 km op de teller. Bij de vrouwen is Maria Verhelst voor het eerst kampioen met 1.043 km. Ze werden uitgebreid in de bloemetjes gezet. (BCH)