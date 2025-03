Kampioen Dany Serry gehuldigd

Dany Serry werd onlangs gehuldigd op het gemeentehuis van Wingene. Hij wist de voorbije jaren de ene kampioenstitel na de andere in de wacht te slepen met het fokken van Anglo-Nubische geiten.

De Anglo-Nubische geiten zijn een oosters ras van goed ontwikkelde, sterke geiten en behoort tot de grootste van de wereld. Vrouwelijke dieren hebben een schofthoogte van 78 cm, de mannelijke versie kan tot 85 cm hoog worden en soms meer dan 150 kg wegen!

Burgemeester Lieven Huys roemde de prestaties van dierenvriend Serry. Of hij nu deelnam aan interclub-, interprovinciaal-, West-Vlaamse of Belgische kampioenschappen, telkens ging Dany de voorbije jaren met de eerste prijs lopen. In 2022 nam hij deel aan 14 verschillende reeksen en won hij ze allemaal. (GGM)