Kamerkoor brengt zonlicht in donkere dagen

‘Lux’ is de titel van het adventsconcert dat het Roeselaars Kamerkoor op zondag 10 december samen met het orkest Da Capo brengt in de Sint-Michielskerk. “We zingen de ‘Sunrise Mass’. Geen alledaags programma, want dit is moderne klassieke muziek”, aldus Ann Sarre.

Het Roeselaars Kamerkoor kon tijdens de pandemie de veertigste verjaardag niet uitbundig vieren. “Dat willen we in december en in 2024 rechtzetten met een reeks grote concerten in Roeselare, Gent en Brugge”, legt Ann Sarre uit. “Op zondag 10 december staat de Sunrise Mass van de hedendaagse componist Ola Gjeilo geprogrammeerd. We gaven het concert de titel Lux wat licht betekent in het Latijn. We krijgen dit keer de versterking van het Kamerorkest Da Capo uit Gent. Door deze samenwerking kunnen we het programma een dag eerder ook brengen in de Sint-Pauluskerk in Gent.”

Jonge componisten

“De keuze voor deze zogenaamde moderne klassieke muziek is ingegeven door onze dirigent Kevin Hendrickx, die altijd op zoek is naar iets nieuws in het muzikale landschap. Hij plaatst graag deze jonge componisten tegenover het werk van de polyfonisten waarmee het Kamerkoor zich de laatste veertig jaar heeft geprofileerd”, gaat Ann Sarre voort.

“Naast de voorbereiding voor het adventsconcert repeteren we ook al voor het passieconcert van zaterdag 16 maart 2024. Dan staan Die Sieben Letzten Worte van Haydn op het programma. Tussen de zeven laatste woorden van Christus zal woordkunstenaar en Klara-boegbeeld Bart Stouten de bindteksten verzorgen.”

“En terwijl we in de agenda voor dit uitgestelde feestjaar aan het grasduinen zijn, kunnen de muziekliefhebbers meteen 22 december van volgend jaar aanstippen. Dan zingen we het Weihnachtsoratorium van Bach in De Spil.”

“We doen dat samen met een Brugs orkest waardoor we hetzelfde werk nog eens kunnen zingen in het Concertgebouw in Brugge en in De Haan”, klinkt het. (BCR)

‘Lux’, het adventsconcert van het Roeselaars Kamerkoor op zondag 10 december om 16 uur in de Sint-Michielskerk. Tickets kosten standaard 18 euro. Voor 25 euro wordt een zitplaats voorbehouden. Bestellen op www.roeselaarskamerkoor.be.