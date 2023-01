Kamercommissie dringt aan op onmiddellijke vrijlating Olivier Vandecasteele (2)

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen heeft zich dinsdag unaniem achter een resolutie van de meerderheid geschaard waarin de regering wordt gevraagd om “alle diplomatieke middelen” in te zetten om de in Iran opgesloten West-Vlaamse hulpverlener Olivier Vandecasteele onmiddellijk vrij te krijgen.

Vandecasteele zit al bijna een jaar in een cel in Iran. Hij werd er onlangs veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen voor onder meer spionage, al hebben de Iraanse autoriteiten die informatie uit de Iraanse pers niet bevestigd. De regering ijvert voor de vrijlating van Vandecasteele en in afwachting daarvan voor een verbetering van zijn detentieomstandigheden, maar dat heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

In een resolutie van Open VLD-Kamerlid Jasper Pillen veroordeelt de Kamer de willekeurige arrestatie van Vandecasteele, net als het schijnproces dat tot zijn opsluiting heeft geleid. De volksvertegenwoordigers vragen de regering ook onder meer om “alle diplomatieke middelen” in te zetten om bij de Iraanse autoriteiten te pleiten voor de vrijlating van Vandecasteele en om eventuele foltering en andere mishandeling te voorkomen. De regering moet het dossier voor de Kamer ook op de agenda van de volgende Europese top zetten, klinkt het.

Qatar

Morgen/woensdag komt Nathalie Vandecasteele, de zus van Olivier, naar de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Ook de familie van de hulpverlener tast in het duister wat het lot van Vandecasteele betreft.

De Open VLD-Kamerfractie riep minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib eerder al op persoonlijk naar Iran te reizen om de belangen van Vandecasteele te verdedigen en zich te vergewissen van zijn toestand. Vandecasteele was een tijdlang in gedeeltelijke hongerstaking en zou fel vermagerd zijn.

De resolutie is niet alleen gericht op diplomatieke inspanningen tegenover Iran, maar ook tegenover derde landen met goede relaties met Teheran. In de tekst zelf worden er geen concrete landen genoemd, maar volgens een goede bron heeft bijvoorbeeld Qatar zijn nut al bewezen bij de repatriëring van westerse burgers uit Afghanistan na de machtsovername van de taliban.