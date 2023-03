Kamerbewoners vzw Ten Anker na jaar in zorghotel weer thuis: “Ik ben content terug in Waregem te zijn”

De twintig kamerbewoners van vzw Ten Anker Waregem keerden vandaag op 1 maart terug naar hun vertrouwde omgeving. Vzw Ten Anker staat in voor het ondersteunen van volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Wegens verbouwingen aan hun hoofdgebouw op de Zuiderlaan 50 in Waregem, verbleven twintig kamerbewoners voor een jaar lang in een zorghotel in Ronse.

Op 1 maart, iets meer dan een jaar later, zijn de bewoners eindelijk terug thuis. “Ik ben content terug in Waregem te zijn bij mijn familie en vrienden want ik ben geboren en getogen in Waregem. Ik ben ook blij terug op vijf minuten van het voetbalstadion te wonen en meer naar de voetbal te kunnen gaan”, sprak bewoner Betty.

Het doel van de verbouwingen was meer comfort voor bewoners in functie van de ‘kwaliteit van leven’. Het gaat om ruimere en moderne kamers, eigen sanitair, toegankelijkheid met rolstoel en ziektebed, aangepaste badkamers, rustiger leefruimtes en een groter restaurant. Daarnaast zorgen de verbouwingen voor meer comfort voor de medewerkers in functie van de ‘kwaliteit van arbeid’.

Kortom zijn ze bij vzw Ten Anker trots op het resultaat. “Het is een moderne infrastructuur met meer comfort voor zowel de bewoners als medewerkers. Dit zal voor iedereen een grote verbetering zijn”, aldus Nicolas Desmet de directeur van vzw Ten Anker.