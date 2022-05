Kalligrafen aan het werk voor Oekraïne in Brugge

Op zaterdag 7 mei kun je in de Goedelieveabdij een vijftiental kalligrafen, waaronder Brody Neuenschwander, aan het werk zien. Onder de noemer A Brush with Silence schrijven ze in stilte vredesgedichten in allerlei talen. De opbrengt gaat naar de Oekraïense vluchtelingen in Brugge.

“A Brush with Silence is een concept van mijn hand dat ik eerder al op diverse plekken in de wereld uitvoerde. Eigenlijk is het een kunstwerk op zich”, legt de Brugse kalligraaf met Texaanse roots Brody Neuenschwander uit.

“Er kwam steeds veel volk op af en zo groeide het idee bij enkele kalligrafen in de regio om het eens aan te wenden ten behoeve van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Als locatie kozen we voor de Godelieveabdij aan de Boeveriestraat: een prachtige rustplaats in de stad.”

“We zullen er meer bepaald in de kapel zitten en allemaal in het wit gekleed. Iedereen schrift een andere taal – ikzelf zal bijvoorbeeld in het Grieks schrijven – maar het zijn wel allemaal teksten met ‘vrede’ als onderwerp, een verwijzing naar de situatie in Oekraïne uiteraard.”

Het publiek is welkom, tussen 18 uur en 21 uur, om de kalligrafen aan het werk te zien. Maar dan wel in stilte. “Stilte is belangrijk bij dit concept”, verduidelijkt Brody.

Videoverbinding

“Ik zie het als een vorm van meditatie met inkt. De mensen mogen wel foto’s nemen, daar kun je tegenwoordig niet meer van onder, maar voor de rest geen vragen stellen of opmerkingen geven. Ook opmerkelijk: er staan schermen opgesteld en via videoverbinding zullen elf kalligrafen vanuit tien landen, waaronder twee vanuit Oekraïne, ook een tekst schrijven.”

“Ze krijgen elk een kwartier en we gaan zo van het ene land naar het andere. Zo willen we verbondenheid en vrede uitdrukken. We willen met ons initiatief ook de in Brugge verblijvende vluchtelingen steunen. Het staat bezoekers vrij om een gift van 5 euro te doen.”

“Dit bedrag gaat naar het Brugse OCMW die voor hen een internetlokaal zal inrichten om contact te houden met vrienden en familie.”

