Kalfmolen in Knokke-Heist krijgt herstellingen

De Kalfmolen, de rijzige Knokke-Heistse staakmolen, wordt onder handen genomen. Dit beschermd monument krijgt een nieuwe veilige trapleuning. Ook het gevlucht wordt verhoogd en de kruisplaten worden vervangen.

Het gevlucht bestaat uit vier wieken en zijn bevestigd aan een molenas. De kruisplaten zijn de twee gekruiste balken waarop de staakmolen rust. Momenteel wordt de kranige molen geschoord om deze werken te kunnen uitvoeren.

In de 17de eeuw werd op de Graaf Jansdijk, die dateert uit het begin van de 15de eeuw, een molen gebouwd die naar de wijk waar hij staat, werd genoemd: ‘De Kalfmolen’. De molen heeft al verschillende restauraties ondergaan en is een echte erfgoedparel in Knokke-Heist. Geregeld in het weekend en feestdagen laten molenaars zijn wieken in alle windrichtingen draaien.