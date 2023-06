Kakelend Kippenmuseum in Keiem bestaat 25 jaar: “Uitgebreid tot dierenpark met exotische dieren en kinderboerderij”

Het Kakelend Kippenmuseum in Keiem bestaat 25 jaar. Het begon allemaal met één volière, maar al snel kwamen er honderden vogelsoorten bij. Het museum bleef verder uitbreiden, en bestaat nu uit een dierenpark met exotische dieren en een kinderboerderij. Uitbaters Hendrik David (54), Regine Laverge (55) en Corneel David (24) nodigen alle Keiemnaars uit op 1 en 2 juli om hun Kakelend Kippenmuseum gratis te bezoeken.

Het verhaal van het Kakelend Kippenmuseum begon op pinkstermaandag 1998 met een eerste volière. “Een zottigheidje”, vertelt Hendrik David (54) die samen met zijn echtgenote Regine Laverge (55) en zoon Corneel (24) eigenaar en uitbater is van het Kakelend Kippenmuseum in Keiem. “Ik wou een eerste volière zetten en dat mocht van Regine, die toen hoogzwanger was van Corneel. De voorwaarde was wel dat die in één dag klaar zou zijn. Natuurlijk haastte ik me en inderdaad, tegen de avond zaten er al vogels in de volière.”

Uitbreiding

Dan was het hek helemaal van de dam. “De kooi werd te klein en ik breidde uit, en tot op vandaag ben ik nog steeds verder aan het uitbreiden”, lacht Hendrik. “Het ging allemaal heel snel. In anderhalf jaar tijd kwamen er vogels bij, dan fazanten, duiven, kalkoenen en kippen van allerhande rassen. Ik heb een passie voor kippen en op die manier hebben we nu al een 100-tal rassen. Zo werd het Kakelend Kippenmuseum een feit. Doordat we een groot aantal authentieke kippen hebben, kozen we ervoor kippen in de naam te gebruiken. Het woord ‘kakelend’ laat zien dat het om een levendig museum gaat.

Exotische dieren

Tijdens hun eerste jaar breidden Hendrik en Regine constant uit, en niet enkel met pluimvee of vogels deze keer. Er kwamen zeboes, geiten, pony’s en ezels bij die de koeienweiden inpalmden”, aldus Hendrik. “Intussen kwamen ook de eerste exoten toe: kangoeroes, een stekelvarken, prairiehonden, een dromedaris,… Alles kreeg zijn plaatsje.”

“De hoofdzaak is de liefde voor de dieren, de passie voor biologische producten en dit alles te kunnen delen met de mensen”

Toen veranderde de wetgeving en moesten de dieren opgesplitst worden. “We hebben daar de laatste jaren aan gewerkt. De exoten moeten apart zitten, waardoor we nu dus een visuele afscheiding gemaakt hebben tussen het dierenpark met de exoten en de kinderboerderij. Alles blijft wel gewoon open voor het publiek. In het dierenpark leggen we ook de link met de natuur hier. Zo leggen we ook uit wat die dieren betekenen in onze streek, maar ook het land waar zij vandaan komen”, wijst Regine.

Biologisch

“Door de jaren heen hebben we de landbouw afgestemd op het dierenpark. Zo zijn we volledig biologisch geworden en hebben we jerseykoeien waarvan we de melk, hoeve-ijs, kaas en pannenkoeken verkopen. Hiervoor kan je terecht in onze automaat en in de gebruikersruimte. Daarnaast bieden we ook biologisch appelsap van onze eigen boomgaard aan, en er zijn altijd verse eitjes in de automaat. Het is intensief maar zo leuk werken”, besluit Regine.

Zoon Corneel geeft moeder Regine volkomen gelijk: “Het is zo fijn om de kinderen en jongeren iets over de dieren te kunnen meegeven. Als er een school komt, hebben ze vaak de kans getuige te zijn van een kuikentje dat geboren wordt. Het blijft uiteraard een bedrijf dat moet draaien, maar de hoofdzaak is en blijft de liefde voor de dieren, de passie voor de biologische producten en vooral het genot om mensen te zien glunderen en genieten. De voldoening wanneer een groep tevreden vertrekt en onze ervaring met hen kunnen delen is onze drijfveer.” De opvolging is alvast verzekerd.

Keiemdag

“Omdat we 25 jaar bestaan en omdat we de mensen van Keiem dankbaar zijn voor hun steun en verdraagzaamheid, nodigen we alle Keiemnaars uit in het weekend van 1 en 2 juli voor de Keiemdag. Op die dagen mogen alle Keiemnaars samen met hun gezin gratis een bezoek brengen aan het Kakelend Kippenmuseum. Ze krijgen later nog een flyer in de bus.”