Kajak en ruim zwerfvuil tijdens de Week van de Beweging in Roeselare

In het kader van de Week van de Beweging organiseert de stad in samenwerking met AZ Delta en kenniscentrum ARhus verschillende activiteiten: “Plog mee met de Strava Runners of vaar mee tijdens de Paddle Cleanup op het water in het Geitepark.”

Net zoals de voorbije jaren bundelden de stad, ARhus en AZ Delta op in het kader van de Week van de Beweging verschillende activiteiten te organiseren. Van maandag 17 tot en met vrijdag 23 maart is er op verschillende plaatsen in de stad iets te doen. “Het programma is erg divers. In vergelijking met de voorbije edities zijn verschillende nieuwe initiatieven. Van voeding tot mentale gezondheid. Uiteenlopende aspecten komen aan bod”, aldus schepen van sport Piet Delrue (Lokaal Liberaal). Nieuw is onder andere de plognamiddag met de Strava Runners. Tijdens een gezellige loop-of wandeltocht wordt op zaterdag 22 maart zwerfvuil geruimd. “Wie zich die dag liever op het water bevindt kan deelnemen aan de Paddle Cleanup. De Roeselaarse Kajakvaarders maken er het Sint-Sebastiaanspark zwerfvuilvrij.

ARhus

Competitiebeestjes kunnen diezelfde zaterdag in AZ Delta tijdens een achtkamp hun talent tonen. Ook minder sportieve mensen mogen zeker deelnemen. Op maandag 17 maart komt sportdiëtiste en chefkok Ien Vitse naar ARhus voor een infoavond over gezonde voeding. “Een andere mooi evenement in ARhus is de inspirerende avond rond vriendschap als bron van gezondheid”, aldus Bieke Deceuninck van ARhus. Op woensdag 19 maart geven Marie-Anne Vanderhasselt en Eline Lievens, professoren aan de UGent inzichten over hoe relaties en lichamelijke activiteit bijdragen aan een langer en gezonder leven. Als kers op de taart schud je onder begeleiding van choreograaf Koen D’Hous zelf de benen los om volop de verbindende kracht van beweging te ervaren.

Ikigai

Ellen Dierckx is op donderdag 20 maart te gast in Koers. Zij vertelt alles over Ikigai, het Japanse concept van een zinvol leven. Ook het zwembad Sportoase neemt deel aan de Week van de Beweging. Wie tijdens die week minstens vier keer baantjes komt zwemmen, maakt kans om een gratis maandabonnement te winnen.