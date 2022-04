Kademuur stelt stadsbestuur voor dilemma: “Plannen bijsturen zou grote impact hebben”

Ondanks vertragingen door archeologische vondsten en leveringsproblemen met materialen schieten de werken op de Leet in Ieper goed op. De ontdekking van de middeleeuwse kademuur zorgt echter voor extra kopzorgen. Het stadsbestuur wil het stukje historisch erfgoed een permanente visualisatie geven, maar loopt zo risico op financiële repercussies en vertragingen.

Deze week is het precies anderhalf jaar geleden dat de grote werken aan de Ieperse Leet begonnen met het rooien van enkele bomen op het Vandenpeereboomplein. Nu in de Coomansstraat de voetpaden aangelegd worden, krijgen we stilaan te zien wat het resultaat van de herinrichting zal zijn. “Het stuk van de Coomansstraat tot de Korte Meersstraat zou als eerste klaar moeten zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Ives Goudeseune (Vooruit).

Volgens de planning zou er vanaf 19 april begonnen moeten worden met de kant van de stadsschouwburg. “Tegen halfweg juli zou de kant van de schouwburg klaar moeten zijn, dus vanaf de Boezingepoortstraat tot voorbij de grote ingang van de kathedraal”, vervolgt schepen Goudeseune. “Halfweg juni zou er dan ook begonnen moeten worden met de bovenbouw in het gedeelte tussen de Elverdingestraat en de Korte Meersstraat, waar de fonteinen moeten komen.”

Functionaliteit

In dat gedeelte legden archeologen onlangs een relatief intacte middeleeuwse kademuur en restanten van een havenkraan bloot. Een spectaculaire vondst die het stadsbestuur aanzette om te onderzoeken of het mogelijk is de middeleeuwse sporen van de kademuur en de havenkraan een permanente visualisatie te geven op het plein. “Er zijn een aantal mogelijkheden”, zegt schepen van Erfgoed Philip Bolle (Vooruit). “Je kan er een glazen plaat op leggen, je kan het open laten, je kan het dicht gooien maar dan op de één of andere manier in het grondplan integreren… Dat grondplan is echter al gegund en vergund en de materialen zijn besteld, dus is het niet zo eenvoudig om aan de aannemer te vragen om het voor dezelfde prijs te doen. Dat heeft een zeer grote impact, dus moeten we daar voorzichtig mee omgaan. De functionaliteit van het plein moet ook bewaard blijven. Het plein werd ingericht naar beleving toe, voor de handel, horeca, bezoekers en eventueel in de toekomst ook evenementen. Het zou sowieso een impact hebben.”

Ik denk niet dat het verstandig is om nu al een einddatum te plakken op de werken

Veel tijd om een beslissing te nemen heeft het stadsbestuur niet. De klokt tikt onverbiddelijk verder. “Deze fantastische vonds was niet ingecalculeerd, ook niet door het voorafgaande archeologisch onderzoek, dat misschien niet voldoende grondig is gebeurd. Maar het budget was toen ook vrij klein. We zien daar nu een beetje de gevolgen van”, vervolgt Bolle. “Heel veel diensten zijn nu bezig met een onderzoek en die verschillende conclusies moeten nu zo snel mogelijk samen gelegd worden zodat er een beslissing kan genomen worden. Je zit natuurlijk met het financiële plaatje en de vraag in hoeverre dit de werken zou vertragen. De handelaars zouden dat ook niet fijn vinden. In het slechtste geval betekent dat misschien dat er toch geen permanente visualisatie mogelijk is.”

Skeletten

Het is niet de eerste keer dat archeologische vondsten stokken in de wielen steken wat betreft de vorderingen van de werken. Nog steeds worden dagelijks skeletten opgegraven van het middeleeuwse kerkhof onder het Sint-Maartensplein. “Op het Vandenpeereboomplein is dat zo goed als afgerond”, aldus schepen Bolle. “We hebben ook de muur van het kerkhof gevonden. Die start op de hoek van de Kloosterpoort en loopt door richting Coomansstraat. Daar zijn al ettelijke honderden skeletten opgehaald. Vorige week waren dat er al 500, maar dat aantal zal wellicht nog stijgen.”

“We zullen proberen dat aantal zo laag mogelijk te houden. Het is zoeken en aftasten om te proberen vooruit te gaan en ervoor te zorgen dat de stadskas niet te veel afziet. Ondertussen hebben we al twee miljoen euro gereserveerd in de begroting voor dergelijke eventualiteiten, want Vlaanderen zal daar niet in tussenkomen. Dat is ook al beslist.”

Onzekere tijden

Na anderhalf jaar is een einde aan de werken dus nog steeds niet in zicht. Schepen Ives Goudeseune durft er zelfs geen datum op te kleven. “Dat is altijd heel gevaarlijk. Het hangt er ook van af wanneer het materiaal aankomt zodat de aannemer kan verder werken. Voor sommige materialen zijn er vertragingen, voor andere staan ze te drummen om ze zo snel mogelijk te leveren. Maar dan zit je met het probleem dat je ruimte moet hebben om het stockeren. Twintig vrachtwagens los je niet zomaar aan de zijkant van de weg. Er zitten ook nog veel verrassingen onder de grond. Hoe evolueert de situatie in Oekraïne en welke invloed heeft dat op alles wat geleverd moet worden? Het zijn onzekere tijden en hoe optimistisch of pessimistisch je ook mag zijn, ik denk niet dat het verstandig is om nu al een einddatum te plakken op de werken. Of het nog voor deze legislatuur is? Je zou al heel pessimistisch moeten zijn als je denkt dat we de Leet niet kunnen openen voor 2024.”