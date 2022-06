Kachtemse verenigingen zetten samen hun schouders onder Kachtem Ommegang

Van 24 tot en met 26 juni wordt Kachtem Ommegang gevierd. Met inbreng van de vele verenigingen die de deelgemeente rijk is en met de overkoepelende kracht van De Bende van de Rostn die de lijm wil zijn tussen al die verenigingen. En blijven plakken, dat kunnen ze in Kachtem.

Hoe steek je een kermisprogramma in elkaar? Wel in Kachtem hebben ze daar de ideale formule voor. Alle verenigingen organiseren wel iets en zo kom je – met respect voor elkaar – tot een goed gevuld programma. Het is de ‘Bende van de Rostn’ die wat het helikopterzicht bewaart over het programma, maar ook zij hebben hun eigen activiteiten. Zo komt er voor het eerst een tent op het marktplein. Daar komt zaterdag clown Papa Chico optreden. Ook het gelegenheidscafé bevindt zich daar, je kunt er ook een poging tot worsten kappen wagen. “En nog veel meer eigenlijk, maar daarvoor moet je komen”, houdt men het mysterieus.

Toneelgilde De Lanteern is ook een van dé Kachtemse verenigingen en is jaarlijks op post. Met een gratis voorstelling voor al wie de Ommegang bezoekt. “We geven drie opvoeringen (zaterdag om 19 uur, zondag om 16 en 17.30 uur, red.) En natuurlijk is het de bedoeling dat we de Kachtemnaars weer aan het lachen brengen”, zegt Jacques Viaene. “De voorstelling heet dan ook niet voor niets HaHaHa.”

Zwoele fuif

Maar het zijn eigenlijk de chirojongens- en meisjes die de debatten openen. Op vrijdag is er eerst voor de Alohafuif voor kids, gevolgd door de echte Alohaparty. Chiro Vivaldi en Sint-Jan smelten voor het Ommegangsweekend samen tot Chiro VivJan. “De Aloharparty komt op het ideaal moment. Vlak na de examens en dus ideaal om eens stoom af te blazen. Voor veel jonge Kachtemnaars is dit de eerste fuif waar ze eens naar toe mogen. Het kan dan ook in de vertrouwde omgeving van onze Chirotuin. Warm weer of niet, het wordt een zwoele fuif. Op zondag hebben we dan ook nog onze barbecue. De opbrengst van alle activiteiten delen we netjes door twee en kunnen we gebruiken om onze werking te ondersteunen”, leggen Nette Vlieghe, Margot Brulez, Jarne Vanwelsenaers, Edward Forrez en Rune Haerinck uit.

De Ommegangsfeesten hebben uiteraard ook een kerkelijke oorsprong, de werkgroep Sint-Jansverering heeft ook nog een aanzienlijk aandeel in het programma. De Sint-Janstrossen (trossen van kruiden en planten, waaronder het vermaarde Sint-Janskruid) worden op woensdag gemaakt en opgehangen aan de kapelletjes, er is de bedevaart met om het half uur de zegening van het relikwie, op 23 juni start een noveen dat eindigt op 2 juli, voor de kerk wordt ook het barmhartige werk van het laven van de dorstigen voltrokken in de gelegenheidscafé ‘In de Scheve Keise’…. “En dit jaar hebben we voor het eerst ook een familiefietstocht. Op zaterdag start men om 13.30 uur, de tussenstop wordt gemaakt in Rollegem-Kapelle waar ook daar de Sint-Janskerk kan bezocht worden. Deelname is gratis, inschrijven hoeft niet. Er wordt gefietst aan een rustig tempo.”

Ook Fanfare Vrede en Eendracht laat zich uiteraard niet onbetuigd met een weekend vullend programma. Op zaterdagavond (20.30 uur) komt The Milkmen, 60’s Tribute optreden op zondagavond (19 uur) The Booty Pirates. Maar de fanfare gaat op zondag ook zelf uit met de Rozenparade waarbij ze al spelend door de Kachtemse centrumstraten trekken en ook rozen verkopen.

Gratis rommelmarkt

Op kermiszondag is er van 6 tot 18 uur doorlopend voor de vijfde keer een grote rommelmarkt in de Rumbeeksestraat. Deelname is gratis, standhouders kunnen zich aanmelden vanaf 5 uur. Er zijn maximum 130 standen toegestaan.

Ook op zondag de oldtimershow van Luchtgekoeld Kachtem waarover je hier twee pagina’s verder kan lezen. Doorlopend ook bevlagging van de Kachtemse straten. Op zaterdag is er ook de Rostenworp uit de kerktoren, voor de kleinsten is er ook een teken- en kleurwedstrijd (Guido A/WVS)